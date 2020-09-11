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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК04:12
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС03:15
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два самолета США

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа перехватил над Черным морем две воздушные цели, которые летели над нейтральными водами в сторону Государственной границы Российской Федерации.
ТК Звезда09:49
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«Норникель»: Росприроднадзор завысил оценку ущерба от аварии на ТЭЦ-3

Объем топлива, собранного с воды после аварии в Норильске, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП Росприроднадзором, заявил журналистам первый вице-президент и операционный директор "Норникеля" Сергея Дяченко.
РИА Новости09:58

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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