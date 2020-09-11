Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
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Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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