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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
RT на русском07:10
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
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LG Electronics выпустила LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок

LG Electronics выпустило на этой неделе на ключевые рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок, обеспечивающий новаторское качество изображения и долговечность, благодаря фирменной технологии отображения LG Black Coating, а также упрощённой установке блочно-сборочной конструкции.
АК&Мвчера в 05:28

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Москва, 11 сентября 2020, 15:41 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 14 сентября вопросы развития двусторонних отношений, а также стратегического партнерства и союзничества.
REGNUM08:41
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБКвчера в 02:55
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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