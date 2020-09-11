Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.