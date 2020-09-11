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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК04:12
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС03:15
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы
Ведомости08:22
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

24 декарбя 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке.
РБК11:50
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В сентябре почти 50% военного контингента США уйдет из Ирака

Вывод войск необходимо расценивать, как признание прогресса Багдада в создании собственных сил, способных противостоять террористам «Исламского государства» (организация запрещена в России), заявил глава Центрального командования США генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи во время визита в Ирак.
RuNews24.ruвчера в 01:12

LG Electronics выпустила LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок

LG Electronics выпустило на этой неделе на ключевые рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока LG MAGNIT, предназначенный для светодиодных вывесок, обеспечивающий новаторское качество изображения и долговечность, благодаря фирменной технологии отображения LG Black Coating, а также упрощённой установке блочно-сборочной конструкции.
АК&Мвчера в 05:28

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга» посетил Максим Решетников

Людиново, Калужская область, 11 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга».
REGNUM09:31