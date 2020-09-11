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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Кабмин России одобрило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
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ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАССвчера в 03:15
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новостивчера в 03:29
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известиявчера в 03:22
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъвчера в 03:44
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфаксвчера в 03:03
Наша версия

Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного налогообложения

Наша версия10 сентября в 04:15
ИА Клерк.Ру

Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

ИА Клерк.Ру10 сентября в 02:58

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новостивчера в 06:15
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Полиция начала массово задерживать уличных музыкантов в Петербурге

Известно, что в течение первых 10 дней правоохранители задержали порядка 20 уличных музыкантов рядом со станциями метро «Владимирская», «Василеостровская», «Невский проспект», «Сенная площадь», а также возле Спаса на Крови.
Evo-rus.com01:00
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Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в ФРГ

Запрет на продажу автомобилей может появиться из-за того, что немецкий бренд проиграл судебные разбирательства с компанией Nokia, руководство которой обвинили производителей Daimler AG в незаконном применении технологий финской фирмы.
Car.ru01:08
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Пашаев назвал свой гонорар за защиту Ефремова в суде

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что он и его партнер Елизавета Шаргородская не получили ни рубля за свою работу в деле о смертельном ДТП, в котором их подзащитный актер Михаил Ефремов протаранил машину службы доставки.
ПолитРоссия10 сентября в 11:18
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