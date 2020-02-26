Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
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с чего всё началось
Вооруженные силы России получили право сбивать гражданские самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство страны, только в исключительных случаях, следует из постановления
 правительства.
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