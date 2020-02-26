Армия и оружие
RT на русскомМишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
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с чего всё началось
Вооруженные силы России получили право сбивать гражданские самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство страны, только в исключительных случаях, следует из постановления правительства.Коммерсантъ08:00
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Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»
26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Политика
Кремль объяснил свою политику в отношении Украины
Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя действия в отношении Киева.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Политика
Путин поддержал поправку в Конституцию о содействии бизнесу
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу закрепить в Конституции обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Экономика
Киев ввёл антидемпинговые пошлины на тросы и канаты из России
Украинская межведомственная комиссия по международной торговле ввела на пять лет антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды продукции сталелитейной промышленности, произведённой в России.
Армия и оружие
Из-за обстрела ВСУ в ДНР без света остался посёлок
Посёлок Еленовка (ДНР) остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ, сообщили 26 февраля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Хоккей
Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии здоровья Тарасенко
Политика
Украинец пожаловался на агрессивных поляков из-за коронавируса
Бывшему депутату Верховной рады Алексею Журавко пожаловались на агрессию со стороны поляков.
Армия и оружие
Погребинский назвал главное условие перемирия в Донбассе
Настоящее длительное перемирие в Донбассе может наступить лишь в том случае, если силы и средства будут разведены на достаточное расстояние, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Общество
Минздрав Польши назвал домашних котов источником коронавируса
Минздрав Польши назвал новый источник распространения коронавируса.
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Политика
Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
Культура
Имя предполагаемого убийцы написали коллеги Владислава Листьева
Во время интервью с людьми, знавшего Листьева, Чепель собрал записки с именем возможного злоумышленника и в финале вскрыл коробку с бумагами.