Общество
Российская газетаМишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Об этом гласит постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом документе глава правительства утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.
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Российским школьникам в текущем году выдадут аттестаты без сдачи экзаменов, говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 11 июня.Известия02:32
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Премьер-министр подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году
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