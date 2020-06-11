Общество

Российская газетаРоссийская газетаМишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Об этом гласит постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом документе глава правительства утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.
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Российским школьникам в текущем году выдадут аттестаты без сдачи экзаменов, говорится в постановлении
 премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 11 июня.
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