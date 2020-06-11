с чего всё началось

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Об этом гласит постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом документе глава правительства утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.

Общество В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769. 353

Политика Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора. 20

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 215

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 1,5K

Здоровье Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу. 1

Футбол Амстердам предоставил гарантии проведения матчей Евро-2020 Королевский футбольный союз Нидерландов предоставила гарантии готовности Амстердама принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.

Шоу-бизнес Норкин назвал дату возвращения на телевидение Журналист Андрей Норкин рассказал, когда планирует вернуться на телевидение. "Я выйду на работу 15 числа", - цитирует ведущего СтарХит. 7

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 14

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 35