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Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

В кабмине ожидают, что её условиями воспользуются около 3 млн человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах.В источнике
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RT на русском

Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

RT на русском06:30
Газета.Ru

Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

Газета.Ru07:17
BFM.ru

Мишустин подписал постановление о кешбэке при покупке туров по России

BFM.ru02:11
Вести.Ru

Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России. Новости на «России 24»

Вести.Ru03:51
Агентство Москва

Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России

Агентство Москва02:12
РИА Новости

Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

РИА Новости03:43
ТАСС

Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России

ТАСС02:01

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек
REGNUM07:21
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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ФАС признала Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба РФ признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам, сообщает сайт ведомства.
Аргументы и Фактывчера в 14:03
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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