Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России, сообщается на сайте правительства. Компенсацию за покупку российских туров автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Оплатить тур необходимо картой «Мир».В источнике
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Компенсацию за покупку туров по России поступят на карты россиян в течение пяти дней
Комсомольская правда02:07