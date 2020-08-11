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Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России, сообщается на сайте правительства. Компенсацию за покупку российских туров автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Оплатить тур необходимо картой «Мир».В источнике
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РИА Новости

Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

РИА Новости03:43
РБК

Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

РБК02:33
Агентство Москва

Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России

Агентство Москва02:12
RT на русском

Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по стране

RT на русском02:23
BFM.ru

Мишустин подписал постановление о кешбэке при покупке туров по России

BFM.ru02:11
Комсомольская правда

Компенсацию за покупку туров по России поступят на карты россиян в течение пяти дней

Комсомольская правда02:07
ТАСС

Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России

ТАСС02:01

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
24

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
343

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
34

Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
1

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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Три человека погибли в ДТП в Симферополе

Симферополь, 11 августа 2020, 10:25 — REGNUM Три человека погибли, один получил ранение в результате автоаварии на объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в столице Крыма городе Симферополе, ДТП произошло поздно вечером 10 августа.
REGNUM03:25
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Технопарк Wildberries построят на ул. Пограничника Рыжикова

В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.
Слухи и Факты02:20
1

Замену уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли на Первом канале

Работавшая на Первом канале Светлана Абрамова стала новой ведущей шоу «Утро России» телеканала «Россия 1». Как сообщает Starhit, она пришла на замену Елене Ландер, уволившейся с целью уехать в Италию к супругу.
Lenta.ru04:25