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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором обозначаются правила поведения для граждан России при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране, документ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru08:57

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Кабмин утвердил правила поведения при режиме повышенной готовности или ЧС

ТАСС09:37

Утверждены правила поведения при режиме ЧС

Взгляд.ру09:05

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Lenta.ru08:31

Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций при введении режима повышенной готовности или ЧС

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Мишустин утвердил правила поведения при ЧС

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Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Газета.Ru08:57
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Исполнилось 4 года со дня победы Азербайджана над оккупантами Карабаха

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В Свердловской области задержан брат звезды Comedy Club Максима Незлобина.
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