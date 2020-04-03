Коронавирус
ВедомостиМишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Коммерсантъ09:18
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