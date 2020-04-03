с чего всё началось

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Общество Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Общество Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

Общество Россиянам объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и ЧС Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.

Транспорт РЖД отменяет поезда дальнего следования Российские железные дороги из-за снижения пассажиропотока с 7 апреля отменяют целый ряд поездов дальнего следования.