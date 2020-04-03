Коронавирус

ВедомостиВедомостиМишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ09:18

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Правила поведения при ЧС утверждены правительством

Ведомости14:07

Пропускного режима в Москве пока не будет. Главное о коронавирусе за 3 апреля

ТАСС12:11

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Lenta.ru08:31

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

РБК09:14

Утверждены правила поведения при режиме ЧС

Взгляд.ру09:05

Мишустин утвердил правила поведения при ЧС

РИА Новости09:40

Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС

Коммерсантъ09:18
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Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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В ОКС назвали срок передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту

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Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
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Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
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«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
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РИА Новости 13:42
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