с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Политика Рейтинг Путина вырос после его второго обращения к нации — ВЦИОМ Рейтинги доверия и одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после его второго обращения к нации и достиг 74% и 72%, соответственно, об этом свидетельствует данные опубликованного 3 апреля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.

Общество Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.

Общество Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.

Происшествия В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Политика Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими — но с сохранением заработной платы — будут все дни вплоть до 30 апреля.

Армия и оружие Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.