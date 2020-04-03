Коронавирус
КоммерсантъМишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Читать в источнике
Оценить552
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Коммерсантъ09:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Здоровье
Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом
Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом. Мужчина поступил в больницу с лёгочным заболеванием.
Общество
На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Экономика
Для сферы общепита и торговли могут снизить налогообложение в 2 раза
Предпринимателей Саратовской области в сфере общественного питания и торговли переводят на систему патентного налогообложения.
Политика
Рейтинг Путина вырос после его второго обращения к нации — ВЦИОМ
Рейтинги доверия и одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после его второго обращения к нации и достиг 74% и 72%, соответственно, об этом свидетельствует данные опубликованного 3 апреля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Религия
Верующим могут запретить вход в храмы на Пасху
Не знают о том, что ждёт верующих кировчан, и священнослужители.
Общество
Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах
Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Шоу-бизнес
Родные и поклонники поздравляют с днем рождения Анастасию Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. В Instagram ее поздравила дочь Анна.
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Общество
Завтра полиция закроет Омск для въезда и выезда
Иначе нарушитель может поплатиться деньгами. Эту информацию только что подтвердили в омской полиции.
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля
В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Происшествия
Наталья Мазина: «Подтверждение положительного анализа получено накануне смерти»
Подтверждение положительного анализа на коронавирус пациента, скончавшегося в Саратове, было получено накануне его смерти.
Происшествия
В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной
В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Общество
Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина
Три пациента с легкой формой коронавирусной инфекции в Москве оштрафованы на 4 тыс. рублей из-за нарушения карантина.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Происшествия
Четверо жителей Саратовской области нарушили карантин
В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
Армия и оружие
Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии
Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".
Политика
Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля
В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими — но с сохранением заработной платы — будут все дни вплоть до 30 апреля.
Армия и оружие
Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Политика
Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
Общество
FT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России
Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times.
Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Гаджеты
Ассортимент Redmi пополнился фитнес-браслетом за 14 долларов
Бренд Redmi анонсировал свое первое носимое устройство – фитнес-трекер Redmi Band стоимостью всего 14 долларов.
Политика
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.