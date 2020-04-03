Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ09:18

Подробнее о событии

Что означает введение режима чрезвычайной ситуации

ТАСС10:39

Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС

Коммерсантъ09:18

Мишустин утвердил правила поведения при ЧС

РИА Новости09:40

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Ведомости09:14

Утверждены правила поведения при режиме ЧС

Взгляд.ру09:05

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

РБК09:14

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Lenta.ru08:31
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Здоровье

Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом

Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом. Мужчина поступил в больницу с лёгочным заболеванием.
Нижегородская Правда 05:57
Общество

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
REGNUM 10:33
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Экономика

Для сферы общепита и торговли могут снизить налогообложение в 2 раза

Предпринимателей Саратовской области в сфере общественного питания и торговли переводят на систему патентного налогообложения.
Четвертая Власть 04:15
Политика

Рейтинг Путина вырос после его второго обращения к нации — ВЦИОМ

Рейтинги доверия и одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после его второго обращения к нации и достиг 74% и 72%, соответственно, об этом свидетельствует данные опубликованного 3 апреля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ИА Красная Весна 11:06
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Верующим могут запретить вход в храмы на Пасху

Не знают о том, что ждёт верующих кировчан, и священнослужители.
Свойкировский.рф 10:54
Общество

Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах

Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Уралинформбюро 04:00
Шоу-бизнес

Родные и поклонники поздравляют с днем рождения Анастасию Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. В Instagram ее поздравила дочь Анна.
Вести.Ru 07:29
Шоу-бизнес

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Экспресс газета 02:38
Общество

Завтра полиция закроет Омск для въезда и выезда

Иначе нарушитель может поплатиться деньгами. Эту информацию только что подтвердили в омской полиции.
Омск здесь 10:26
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля

В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Gorod48 09:27
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru 08:07
Происшествия

Наталья Мазина: «Подтверждение положительного анализа получено накануне смерти»

Подтверждение положительного анализа на коронавирус пациента, скончавшегося в Саратове, было получено накануне его смерти.
Взгляд-инфо 10:54
Происшествия

В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной

В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Znak.com вчера в 13:57
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Общество

Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина

Три пациента с легкой формой коронавирусной инфекции в Москве оштрафованы на 4 тыс. рублей из-за нарушения карантина.
Известия 09:43
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Происшествия

Четверо жителей Саратовской области нарушили карантин

В Саратовской области выявлены еще четверо нарушителей карантинного режима.
Саратов 24 10:00
Армия и оружие

Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии

Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".
Вести.Ru 08:54
Политика

Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими — но с сохранением заработной платы — будут все дни вплоть до 30 апреля.
РБК вчера в 09:58
Армия и оружие

Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:16
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Общество

FT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России

Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times.
РИА Новости 03:04
Транспорт

Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
РБК 10:49
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Гаджеты

Ассортимент Redmi пополнился фитнес-браслетом за 14 долларов

Бренд Redmi анонсировал свое первое носимое устройство – фитнес-трекер Redmi Band стоимостью всего 14 долларов.
Goroday.ru 09:47
Политика

Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.
Российская газета 05:24
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