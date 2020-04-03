с чего всё началось

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В Тверской области откроют хозяйственные магазины 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.

Общество Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество В Праге снесли памятник маршалу Коневу Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Энергетика Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Общество В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Экономика Автосервисы приготовились к массовым банкротствам Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.

Политика Италию возмутила критика Минобороны РФ Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.