Коронавирус
РБКМишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Коммерсантъ09:18
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Общество
В Тверской области откроют хозяйственные магазины
3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
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Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Общество
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Космос
Еще один прототип ракеты Starship разрушился во время испытаний
Представители компании SpaceX рассказали, что во время последних испытаний они навсегда потеряли Starship SN3 - один из демонстрационных прототипов.
Футбол
Кокорин рассказал, чем занимается до истечения контракта с «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который с февраля этого года выступает на правах аренды за «Сочи», рассказал изданию «Матч.ТВ» о том, чем занят на самоизоляции.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти
Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Политолог Шаповалов считает, что НАТО игнорирует суверенитет Ирака
По мнению эксперта, военные НАТО игнорируют суверенитет Ирака, несмотря на признание Западом иракского правительства легитимным, пишет Федеральное агентство новостей.
Наука
Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19
Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 апреля.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Политика
Италию возмутила критика Минобороны РФ
Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.