Экономика

ТАССТАССМишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам для поддержания стабильности их работы в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Коммерсантъ03:10

Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

РБК04:42

Росавиация готова приступить к рассмотрению заявок аэропортов на субсидии

РИА Новости05:13

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

Известия03:45

Полет нормальный

Российская газета11:44

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

ТАСС02:24

Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

РЕН ТВ02:00
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