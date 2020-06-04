Экономика
ТАССМишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам для поддержания стабильности их работы в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Политика
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Происшествия
Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене
РЕН ТВ 10:29
Общество
На видео попал конфликт Соловьева с соведущей накануне ее увольнения
Спор ведущей телеканала "Спас" и радиоведущей "Вести FM" Анны Шафран и журналиста Владимира Соловьева показали в программе "Полный контакт" накануне её увольнения.
Neva.Today вчера в 15:03
Общество
Компанию «Туполев» возглавил топ-менеджер из Ростеха
Топ-менеджер из радиоэлектронного холдинга "Ростех" Ронис Шарипов возглавил компанию "Туполев", занимающуюся разработкой и производством стратегических бомбардировщиков, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
ПолитРоссия 09:53
Биатлон
Королькевич отреагировал на намёки Драчёва о допинге
Тренер Владимир Королькевич заявил, что потребует объяснений от президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, который намекал на его возможную причастность к допинговым нарушениям Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт.
Чемпионат 09:40
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня.
Lenta.ru 06:20
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Общество
Фетисов: «Слава богу, что дочь учится в Америке»
Ruposters.ru 11:02
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
Авто
Названо лучшее время для покупки автомобиля
Ранее в Министерстве промышленности и торговли подчеркивали, что ближайшие недели - лучшее время для покупки нового авто.
Новые автомобили 05:27
Здоровье
Медики Глазовской больницы получили выплаты
3 июня Максим Козлов вновь встретился с главным врачом Глазовской больницы, который предоставил документы, подтверждающие начисление и выдачу выплат медикам за май этого года.
Udm-Info 00:13
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Общество
После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
Вести.Ru 10:55
Политика
Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
РБК 10:20
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Общество
Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 07:41
Политика
Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38