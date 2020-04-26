Общество

Вестник КавказаВестник КавказаМишустин утвердил правила возмещения потерь туроператорам

"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
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Правительство утвердило правила возмещения затрат туроператорам

РИА Новости11:47

Утверждены правила предоставления бюджетных субсидий туроператорам

Интерфакс11:56

Кабмин утвердил правила возмещения затрат туроператоров из-за COVID-19

Газета.Ru11:50

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

РБК12:42

Кабмин утвердил правила для возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

ТАСС11:45

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:29

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Известия11:27
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Здоровье

Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области

Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
ФАН 24 апреля в 03:36
24
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Единоборства

Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
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Политика

КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Дни.ру 08:22
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Здоровье

Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ

Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
News.ru 19:50
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
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Шоу-бизнес

Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru 10:25
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Политика

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
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Общество

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
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Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
82
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru 13:05
Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
23
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
71
Общество

Борис Джонсон вернется на Даунинг-стрит после коронавируса

Глава правительства Великобритании вылечился от Covid-19 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции.
SM News 17:07
11
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
231
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Технологии

Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии

Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor 13:38
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Армия и оружие

Пандемия COVID-19 показала, какой будет Третья мировая война

Пандемия COVID-19 перевернет взгляд на современную войну.
ИА Хакасия 16:23
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

«В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:22
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Происшествия

58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области

По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:25
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Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
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Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости вчера в 13:21
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Гаджеты

Смартфоны Redmi и Xiaomi с MIUI 11 получили «веселый» экран блокировки

Речь идет о смартфонах Redmi и Xiaomi, которые работают на MIUI 11.
iReactor вчера в 01:02
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Футбол

Уткин объяснил, почему называет Аршавина «говнюком»

Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Матч сборной России на Евро-2008 включили в топ-50 лучших за всю историю футбола Аршавин: вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004 Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
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