Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства. Ранее на их поддержку было выделено 10,9 млрд руб. Аэропорты уже могут подавать заявления на субсидии.

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