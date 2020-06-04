Экономика
КоммерсантъМишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства. Ранее на их поддержку было выделено 10,9 млрд руб. Аэропорты уже могут подавать заявления на субсидии.
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Футбол
Боатенг: «Хочу, чтобы наступил день, когда ни один темнокожий футболист не выйдет на работу»
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, перешедший в январе в «Бешикташ» на правах аренды, высказался о проблеме расизма в мире.
Sport24.ru вчера в 17:25
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Армия и оружие
ВМФ получил модернизированный комплекс связи кораблей
РИА Новости 04:37
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Культура
Цекало заявил, что Netflix не выгодно вести бизнес в России
Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговому сервису Netflix не выгодно вести бизнес на российском рынке, поскольку в России компании мешают законы.
Piter.tv 03:27
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета вчера в 04:08
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
Общество
Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 02 июня в 09:07
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Армия и оружие
Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»
Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.
REGNUM 02:21
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Космос
Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует запустить в провинции Гуйчжоу самый крупный радиотелескоп мира Тьяньян («Небесное око») для изучения формирования и эволюции галактик, темной материи и поиска внеземной жизни.
МедиаПоток вчера в 04:49
Авто
Из Toyota Camry сделали кабриолет BMW 5-Series
В штате Кентукки, США, стараются продать Toyota Camry Solara 2002 года сборки, которую хозяин решил превратить в кабриолет с передком от BMW 5-й серии (E60).
SpeedMe вчера в 15:12
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Футбол
Лари Кингстон: «Аршавин спорил со мной и произнес слово „обезьяна“»
Спорт-Экспресс вчера в 08:30
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Аргументы и Факты 05:00
Киберспорт
Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление
Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 03:23
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
Здоровье
Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь
В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35