Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства. Ранее на их поддержку было выделено 10,9 млрд руб. Аэропорты уже могут подавать заявления на субсидии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов

Российская газета02:25

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

Известия03:45

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Коммерсантъ03:10

Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

РБК04:42

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским аэропортам

РИА Новости02:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

ТАСС02:01

Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам

РЕН ТВ02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Футбол

Боатенг: «Хочу, чтобы наступил день, когда ни один темнокожий футболист не выйдет на работу»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, перешедший в январе в «Бешикташ» на правах аренды, высказался о проблеме расизма в мире.
Sport24.ru вчера в 17:25
Армия и оружие

Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи

РИА Новости 00:58
27
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
3K
Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.
Lenta.ru 03:04
35
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
9
Армия и оружие

ВМФ получил модернизированный комплекс связи кораблей

РИА Новости 04:37
Общество

Проверка Росприроднадзора на месте разлива в Норильске займёт 20 дней

REGNUM 04:07
1
Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
1K
Культура

Цекало заявил, что Netflix не выгодно вести бизнес в России

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговому сервису Netflix не выгодно вести бизнес на российском рынке, поскольку в России компании мешают законы.
Piter.tv 03:27
4
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
63
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
660
Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
7
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
342
Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета вчера в 04:08
2,3K
Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
15
Общество

Новые автомобильные номера появятся в России

Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 02 июня в 09:07
740
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
48
Армия и оружие

Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»

Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.
REGNUM 02:21
20
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
191
Космос

Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Китай планирует запустить в провинции Гуйчжоу самый крупный радиотелескоп мира Тьяньян («Небесное око») для изучения формирования и эволюции галактик, темной материи и поиска внеземной жизни.
МедиаПоток вчера в 04:49
19
Авто

Из Toyota Camry сделали кабриолет BMW 5-Series

В штате Кентукки, США, стараются продать Toyota Camry Solara 2002 года сборки, которую хозяин решил превратить в кабриолет с передком от BMW 5-й серии (E60).
SpeedMe вчера в 15:12
2
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
32
Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Футбол

Лари Кингстон: «Аршавин спорил со мной и произнес слово „обезьяна“»

Спорт-Экспресс вчера в 08:30
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
167
Политика

Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Аргументы и Факты 05:00
Киберспорт

Сегодня для Battlefield V выходит последнее контентное обновление

Комьюнити-менеджер студии DICE сообщил, что уже сегодня, 4 июня, для Battlefield V выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 03:23
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
9
Здоровье

Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь

В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное