Общество

РБКРБКМишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса. Документ опубликован на сайте правительства.
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Правительство утвердило правила возмещения затрат туроператорам

РИА Новости11:47

Правительство утвердило правила для возмещения туроператорам потерь из-за COVID-19

Коммерсантъ12:12

Утверждены правила предоставления бюджетных субсидий туроператорам

Интерфакс11:56

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

РБК12:42

Кабмин утвердил правила для возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

ТАСС11:45

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда11:29

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Известия11:27
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Общество

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

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Информацию о панике в Пхеньяне опровергли

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Общество

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Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Общество

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Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
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Экономика

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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
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Происшествия

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Общество

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ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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На Кубани скончался врач-рентгенолог, лечивший больных коронавирусом

В Лабинской центральной больнице Краснодарского края скончался врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением больных коронавирусом.
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Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD.
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Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
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