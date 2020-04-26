Общество
РБКМишустин утвердил правила субсидирования туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса. Документ опубликован на сайте правительства.
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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам в период пандемии коронавируса
Комсомольская правда11:29
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Общество
В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Происшествия
В Петербурге от коронавируса умер второй врач Александровской больницы
В Петербурге скончался врач-нейрохирург Алексей Филиппов, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице.
DP.RU 06:44
Общество
Информацию о панике в Пхеньяне опровергли
Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.
Известия 12:42
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Футбол
Уткин объяснил, почему называет Аршавина «говнюком»
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Матч сборной России на Евро-2008 включили в топ-50 лучших за всю историю футбола Аршавин: вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004 Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 14:43
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
Общество
Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Экономика
Саудовская Аравия готовится много занимать
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru 24 апреля в 16:23
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Авто
Посмотрите на шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Общая длина броневика достигает 6,2 метра, автомобиль защищён по стандарту VR8 и обойдётся в 1,2 миллиона евро (97 миллионов рублей по текущему курсу).
Motor 15:22
Наука
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Evo-rus.com 13:16
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Происшествия
На Кубани скончался врач-рентгенолог, лечивший больных коронавирусом
В Лабинской центральной больнице Краснодарского края скончался врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением больных коронавирусом.
Аргументы и Факты 16:05
Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
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Гаджеты
Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD
Эксперты рассказали, кто делает лучшие процессоры: Intel или AMD.
Ferra 14:00
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Общество
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения
Польша продлила остановку международного железнодорожного движения, а также обязанность двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну, "до особого распоряжения".
РИА Новости 15:55
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
Здоровье
Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Технологии
Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Windows Latest, после обновления Windows 10KB4549951 пользователи начали отмечать на то, что их файлы и настройки были самостоятельно удалены.
ToDay News Ufa вчера в 04:39
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34