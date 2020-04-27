Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.

Общество Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса. 7

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Авто Появились изображения серийного Nissan Ariya Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.

Общество В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. 1

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