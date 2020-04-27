Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1K

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. 49

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 2

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 5

Политика Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях. 824

Общество Режим самоизоляции в Омске сохранится на майские праздники Думаю, что ближайшие майские праздники будем вынуждены сохранять режим самоизоляции, но откроем, наверное, некоторые предприятия.

Экономика Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg. 4

Здоровье В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом. 63

Культура Жители ЕАО споют «День Победы» с балконов своих домов Управление культуры ЕАО обратилось к жителям региона с призывом поучаствовать во всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы».

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 216

Здоровье В США назвали новые симптомы коронавируса Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США внесли шесть новых позиций в список возможных симптомов коронавируса. 29

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K

Общество Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших. 5