Экономика
Rambler News ServiceМишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Авто
Начались продажи двухрядной версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Хоккей
Крылов поддержал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ
Глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов выступил за введение жесткого потолка зарплат в КХЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат».
ProstoProSport 05:48
Авто
Volkswagen Nivus: раскрыта дата премьеры новейшего кроссовера
АвтоВзгляд 25 апреля в 07:41
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Происшествия
В Омской области ребенок заразился коронавирусом
Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили журналистам в понедельник в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 05:04
Футбол
Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
RT на русском 16:45
Наука
Российские ученые заставили табак светиться в темноте
Несмотря на столь большое количество флуоресцирующих представителей фауны, ученым не удавалось создать полноценные светящиеся растения, так как их клетки вырабатывали слишком мало света.
МИР 24 17:37
Авто
АвтоВАЗ ждут массовые сокращения
Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись.
SpeedMe 05:31
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13
Здоровье
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Комсомольская правда 09:45
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом умер в Бурятии
В Бурятии в больнице умер третий пациент с подтвержденным коронавирусом. Это женщина 1948 года рождения.
EastRussia 22:13
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 01:00
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Гаджеты
Xiaomi представила новую MIUI 12
Live24 09:01
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Авто
BMW начал онлайн-продажи автомобилей в России
На сайтах дилерских центров функционал нового сервиса уже работает. До конца месяца он появится на официальном портале BMW.
Ньюс-НН 14:49
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Здоровье
Еще 27 случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае
В Алтайском крае 27 апреля 2020 года выявили еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 00:45
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Экономика
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер против распространения коронавируса на целый год.
РИА Новости 17:10