Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,7K

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 201

Технологии Производство аппаратов ИВЛ запустят в Ульяновском КБ приборостроения Стало известно о том, что АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» планирует запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, о чем сообщили в правительстве Ульяновской области.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

Общество Названы победившие коронавирус страны Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов. 5

Общество Подмосковье продлило режим самоизоляции до 11 мая Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое продлевает все установленные ограничения до 11 мая. 18

Шоу-бизнес Лепс признался, что находится в непростом положении из-за коронавируса Певец Григорий Лепс рассказал в интервью StarHit, что находится в непростом положении из-за коронавируса, как и другие звезды российской эстрады, поскольку не может ездить на гастроли и давать концерты.

Наука Под Оренбургом нашли древнейшего малощетинкового червя Сотрудники Палеонтологического института РАН имени Борисяка, Биологического факультета МГУ и Эстонского университета естественных наук во главе с Дмитрием Щербаковым (Dmitry E. Shcherbakov) обнаружили, вероятно, наиболее древнего пояскового кольчатого червя в местонахождении Петропавловка Оренбургской области, которое открыли в 2018 году. 2

Политика Евросоюзу предложили подумать о «гибких» санкциях против России Авторы доклада предлагают вернуть России допуск на некоторые рынки капитала или возможность покупать ряд технологий в нефтяном секторе.

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 572

Культура Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары Утром, в 9:00, Okko предлагает функциональную тренировку для детей от 3 до 5 лет на передаче «Фитнес против вируса». 1

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 255

Здоровье 11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области 11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram. 2

Здоровье В России разрешены испытания антигриппозного препарата против COVID-19 Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания препарата производства Японии против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с COVID-19. 51

Общество Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 182

Происшествия На Сахалине подтверждён новый случай заражения коронавирусом Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона. 2