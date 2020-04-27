Экономика
Rambler News ServiceМишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Service27 апреля в 05:42
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
Глас Народа27 апреля в 05:02
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
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Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Технологии
Производство аппаратов ИВЛ запустят в Ульяновском КБ приборостроения
Стало известно о том, что АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» планирует запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, о чем сообщили в правительстве Ульяновской области.
Ульяновск.Экспресс 00:28
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о 17 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:32
Общество
Названы победившие коронавирус страны
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия вчера в 17:15
Общество
Подмосковье продлило режим самоизоляции до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое продлевает все установленные ограничения до 11 мая.
Российская газета вчера в 14:30
Общество
В Приморье ввели обязательный масочный режим
С завтрашнего дня в Приморье начнет действовать всеобщий масочный режим.
Российская газета вчера в 22:58
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Лепс признался, что находится в непростом положении из-за коронавируса
Певец Григорий Лепс рассказал в интервью StarHit, что находится в непростом положении из-за коронавируса, как и другие звезды российской эстрады, поскольку не может ездить на гастроли и давать концерты.
Аргументы и Факты вчера в 20:44
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Наука
Под Оренбургом нашли древнейшего малощетинкового червя
Сотрудники Палеонтологического института РАН имени Борисяка, Биологического факультета МГУ и Эстонского университета естественных наук во главе с Дмитрием Щербаковым (Dmitry E. Shcherbakov) обнаружили, вероятно, наиболее древнего пояскового кольчатого червя в местонахождении Петропавловка Оренбургской области, которое открыли в 2018 году.
N+1 вчера в 11:55
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
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Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44
Политика
Евросоюзу предложили подумать о «гибких» санкциях против России
Авторы доклада предлагают вернуть России допуск на некоторые рынки капитала или возможность покупать ряд технологий в нефтяном секторе.
Известия 00:12
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Культура
Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары
Утром, в 9:00, Okko предлагает функциональную тренировку для детей от 3 до 5 лет на передаче «Фитнес против вируса».
Lenta.ru 00:00
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В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 27 жителей региона подтвержден коронавирус.
Известия 27 апреля в 01:11
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Здоровье
11 зараженных коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
11 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
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Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
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Здоровье
В России разрешены испытания антигриппозного препарата против COVID-19
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания препарата производства Японии против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с COVID-19.
Национальная служба новостей вчера в 06:12
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Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.
MOS.news 00:13
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
Происшествия
На Сахалине подтверждён новый случай заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона.
REGNUM 00:33
Общество
В Приморье разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил краевому правительству и главам муниципалитетов разработать план поэтапного снятия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, сообщает администрация региона.
РИА Новости 00:14