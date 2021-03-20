Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.

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С чего всё началось Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления волонтерским и молодежным организациям государственных грантов на реализацию образовательных проектов. Российская газета вчера в 03:24