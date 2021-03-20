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РИА Новости

Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты

Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил
 правила предоставления волонтерским и молодежным организациям государственных грантов на реализацию образовательных проектов.

Подробнее о событии

Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов волонтерским и молодежным организациям на образовательные проекты

Первый каналвчера в 14:17

Кабмин РФ утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты

ФАНвчера в 08:33

Правительство утвердило правила выделения грантов НКО на поддержку образования

Вечерняя Москвавчера в 04:40

На развитие образовательных проектов российским НКО выделят 4,8 млрд рублей в 2021 году

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:52

Правительство утвердило правила выделения грантов НКО на образовательные проекты

Коммерсантъвчера в 04:31

Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты

РИА Новостивчера в 03:40

Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты

Российская газетавчера в 03:24
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