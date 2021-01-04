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Российская газета
Российская газета

Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина. В программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.В источнике
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Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина
.
Российская газета03:51
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ИА Красная Весна

Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатной медпомощи

ИА Красная Весна05:37
Национальная служба новостей

Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на ближайшие 3 года

Национальная служба новостей04:30
ФАН

Утверждена программа госгарантии бесплатной медпомощи в России

ФАН04:08
Московский Комсомолец

Россиянам разрешили пользоваться бесплатной медициной еще 3 года

Московский Комсомолец04:24
News.ru

Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь

News.ru04:01
Российская газета

Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Российская газета03:51
Глас Народа

Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года

Глас Народа03:01

Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение

Правительство Греции отвергло требование синода Элладской церкви открыть храмы на Крещение и заявило, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным.
Правительство Греции ответило на требование открыть храмы на Крещение
РИА Новости12:38

MG планирует выпустить новый компактный хэтчбек размером с MG3. Появится в конце года

На фото: MG3 (версия для рынка Великобритании) В 2020-ом результаты компактного хэтчбека заметно снизились: с января по ноябрь клиенты в Европе купили 2380 шт. (- 28, 6 %), а в Китае – 17038 шт. (- 20, 6 %), что можно в том числе объяснить последствиями пандемии коронавируса.
MG планирует выпустить новый компактный хэтчбек размером с MG3. Появится в конце года
Колёса.ru06:08