MG планирует выпустить новый компактный хэтчбек размером с MG3. Появится в конце года

На фото: MG3 (версия для рынка Великобритании) В 2020-ом результаты компактного хэтчбека заметно снизились: с января по ноябрь клиенты в Европе купили 2380 шт. (- 28, 6 %), а в Китае – 17038 шт. (- 20, 6 %), что можно в том числе объяснить последствиями пандемии коронавируса.