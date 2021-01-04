Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина. В программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина
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Национальная служба новостей04:30