Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

РИА Новости15:25

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известия15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
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