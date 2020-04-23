Недвижимость

ВедомостиВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте
 правительства.
Известиявчера в 15:09

Подробнее о событии

Сколько новостроек в Подмосковье подпадает под ипотеку в 6,5%

РБК07:27

Премьер-министр утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Интерфакс02:28

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

RT на русскомвчера в 16:19

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 15:25

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известиявчера в 15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАССвчера в 15:33

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Газета.Ru02:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:26, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
415
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,2K
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
22
Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
1,4K
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
2,2K
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
341
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
466
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
РБК 17:00
58
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
1,2K
Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
488
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
1,5K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,5K
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
1K
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
48
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
743
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 07:39
68
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,5K
Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
Известия 13:05
167
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
726
Общество

Воробьев заявил, что скорая в Подмосковье работает на пределе

BFM.ru 15:32
9
Общество

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
3K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
149
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
379
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Кино

Десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде

Российская газета вчера в 06:28
87
Армия и оружие

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
832
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
57
Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе России

Со следующей недели планируется подключить к федеральной платформе еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа, в том числе.
АТВмедиа вчера в 05:30
5,4K
Политика

Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Ранее экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.
RuNews24.ru 08:59
217
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное