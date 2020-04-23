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Происшествия Медики Магадана работают на пределе — им тяжело: минздрав Колымы Магадан, Магаданская область, 24 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Магаданской области зарегистрировано несколько крупных очагов распространения коронавирусной инфекции — все населённые пункты под контролем, но медики работают на пределе.

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Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 817

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