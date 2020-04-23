с чего всё началось

Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.

Футбол Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 34

Здоровье Глава ВОЗ предупредил о возможных вспышках кори и полиомиелита Сбои в работах служб вакцинации, которые происходят из-за пандемии нового коронавируса, могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 29

Общество В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 1

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 352

Происшествия В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.

Здоровье Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. 31

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 5

Здоровье Эксперты предрекли вспышки ВИЧ-инфекции после окончания пандемии После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.

Наука Лазер использовали для создания деталей из перовскита Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 47