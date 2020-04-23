Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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с чего всё началось
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован
 на сайте кабмина.
РБК16:59

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Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов

РБК16:59

До 1 мая Правительство РФ должно утвердить программу выдачи гражданам ипотеки под 6,5% годовых

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

RT на русском16:19

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета15:18

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известия15:09
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