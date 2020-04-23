Экономика
ВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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с чего всё началось
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.РБК16:59
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Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
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Глава ВОЗ предупредил о возможных вспышках кори и полиомиелита
Сбои в работах служб вакцинации, которые происходят из-за пандемии нового коронавируса, могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
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Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов.
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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
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В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
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В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
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Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в Америку
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Эксперты предрекли вспышки ВИЧ-инфекции после окончания пандемии
После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия 17:02
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Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Наука
Лазер использовали для создания деталей из перовскита
Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
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Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
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Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
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США планируют усилить присутствие в Арктике
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Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
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