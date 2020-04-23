Экономика
ВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте правительства.Известия15:09
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Общество
Рамзан Кадыров рассказал о смешном случае с Магомедом Даудовым
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В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM вчера в 09:38
Здоровье
Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об очередях машин скорой помощи около Покровской больницы в Петербурге в четверг, 23 апреля.
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На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
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Политика
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Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Наука
Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг
Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор 12:34
Экономика
Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер из-за пандемии
Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет экономических мер объемом почти 500 млрд долларов на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 17:53
Футбол
Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
Газета.Ru 14:30
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Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
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Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском 16:32
Энергетика
Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока
Цена североамериканской нефти WTI выросла на 25% до 17,25 доллара за баррель после начала торгов в США.
Российская газета 10:30
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Футбол
Джикия рассказал, против кого в России тяжелее всего играть
Капитан московского «Спартака» и защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кого считает самым сложным соперником в чемпионате России.
Свободная Пресса 16:36
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
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В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
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В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
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В атмосфере Венеры есть зона с повышенной концентрацией азота
Как оказалось, наибольшее количество азота на Венере содержится в зоне атмосферы на высотах от 60 до 100 километров.
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Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным.
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Политика
Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с корнавирусом.
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На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре
РИА Новости 17:22
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Футбол
Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru 03:01
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«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
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