с чего всё началось

Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 35

Здоровье Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы Напомним, ранее в СМИ появилась информация об очередях машин скорой помощи около Покровской больницы в Петербурге в четверг, 23 апреля. 17

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 180

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 100

Наука Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.

Экономика Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер из-за пандемии Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет экономических мер объемом почти 500 млрд долларов на фоне пандемии коронавируса.

Футбол Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.

Энергетика Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока Цена североамериканской нефти WTI выросла на 25% до 17,25 доллара за баррель после начала торгов в США.

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 209

Происшествия Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело. 352

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 904

Общество Названо последствие нарушений самоизоляции в России Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. 97

Космос В атмосфере Венеры есть зона с повышенной концентрацией азота Как оказалось, наибольшее количество азота на Венере содержится в зоне атмосферы на высотах от 60 до 100 километров.

Политика Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с корнавирусом. 1