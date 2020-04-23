Экономика
RT на русскомМишустин утвердил программу льготной ипотеки
Утверждённая программа льготной ипотеки вошла в перечень поручений Владимира Путина наряду с другими мерами, направленными на помощь строительной отрасли. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
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Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
Кино
Галкин испугался играть главную роль в эротическом фильме «Дау»
Галкин испугался играть главную роль в эротическом фильме "Дау" Режиссер Хржановский рассказал, что приглашал юмориста на пробы.
Экспресс газета 13:22
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Общество
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Уже завтра, с 24 апреля для мусульман начинается священный месяц Рамадан – время поста.
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Энергетика
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 01:51
Политика
Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму
Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму.
ТАСС 10:23
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Биатлон
Тихонов: «Не намерен претендовать на пост президента СБР»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не рассматривает возможность возвращения на пост президента Союза биатлонистов России.
Sport24.ru 06:07
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru вчера в 14:26
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В оборонном ведомстве отметили, что за прошедшие семь дней силы авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушения государственных границ России.
RT на русском 17:42