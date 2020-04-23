Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин утвердил программу льготной ипотеки

Утверждённая программа льготной ипотеки вошла в перечень поручений Владимира Путина наряду с другими мерами, направленными на помощь строительной отрасли. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
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Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов

РБК16:59

Мишустин утвердил льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости15:25

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известия15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

RT на русском16:19

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета15:18
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
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Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Общество

Четверть регионов России введут систему спецпропусков

Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
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Кино

Галкин испугался играть главную роль в эротическом фильме «Дау»

Галкин испугался играть главную роль в эротическом фильме "Дау" Режиссер Хржановский рассказал, что приглашал юмориста на пробы.
Экспресс газета 13:22
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
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Общество

Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
2,9K
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
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Общество

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Уже завтра, с 24 апреля для мусульман начинается священный месяц Рамадан – время поста.
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Энергетика

Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти

Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 01:51
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Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

Вести.Ru 11:00
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Политика

Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму

Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму.
ТАСС 10:23
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс

Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
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Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Биатлон

Тихонов: «Не намерен претендовать на пост президента СБР»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не рассматривает возможность возвращения на пост президента Союза биатлонистов России.
Sport24.ru 06:07
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Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

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Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru вчера в 14:26
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Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В оборонном ведомстве отметили, что за прошедшие семь дней силы авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушения государственных границ России.
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Как работают Яндекс.Новости?
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