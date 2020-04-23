Экономика

ТАССТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета15:18

В России утвердили программу льготной ипотеки

РИА Новости15:25
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