Экономика
ТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Происшествия
У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус
Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Мурманской области у осужденного, заболевание протекает в легкой форме, в колонии введен карантин, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 04:30
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Культура
Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Указ об ограничении шума до 15:00 принимают в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Шоу-бизнес
Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову
Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН 06:28
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Общество
Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»
Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
Profibeer.ru 03:43
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Общество
СКР возбудил дело о геноциде мирного населения в Карелии во время ВОВ
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту геноцида в связи с массовыми убийствами мирных граждан в Карелии финскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Профиль 08:54
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Армия и оружие
Баранец: РФ мощью оружия компенсирует превосходство НАТО в Европе
Для России западное направление является особенно важным, так как там сосредоточены огромные силы НАТО, но размещенное в Ленинградской и Калининградской областях оружие своей мощью компенсирует численный перевес войск альянса.
Политика Сегодня 12:51
Наука
Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56
Армия и оружие
Трамп отдал приказ в случае проблем уничтожать иранские катера
Ранее, по сообщению Reuters, 11 судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе опасно приблизилось к кораблям ВМС США.
МонаВиста вчера в 10:12
Происшествия
Полиция Подмосковья опровергла данные о нападениях безработных у аптек
Полиция Московской области не подтверждает появившуюся накануне в социальных сетях и Telegram-каналах информацию об участившихся случаях нападения на пожилых людей граждан, оставшихся без работы.
РБК 14:36
Футбол
«Рубин» по-прежнему претендует на Шатова
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов по-прежнему находится в сфере интересов казанского «Рубина».
Нева Спорт 21 апреля в 11:19
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Общество
Коронавирус выявили у 457 человек в интернатах России
Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 457 человек, проживающих в 16 стационарных организациях на территории семи регионов России.
Газета.Ru 07:38
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Политика
В Чехии инициатор сноса памятника маршалу Коневу взят под охрану
Чешское издание Respekt сообщает, что опасность стала угрождать главе района Прага-6 Ондржею Коларжу после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал к уголовному наказанию для инициаторов сноса.
Деловое.ТВ вчера в 15:20