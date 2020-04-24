Недвижимость

ТАССТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте
 правительства.
Известиявчера в 15:09

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Премьер-министр утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Газета.Ru02:38

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известиявчера в 15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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