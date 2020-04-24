с чего всё началось

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку. 48

Финансы ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд. 95

Общество Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку "Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе. 39

Хоккей Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022 Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Политика Песков назвал недопустимым формальный подход в помощи бизнесу Формальный подход к господдержке бизнеса, которая направлена на обеспечение выплаты зарплат сотрудникам предприятий, недопустим.

Общество Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.

Общество Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 3

Хоккей В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.

Путешествия Ростуризм предложил ввести в России многократные визы "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе. 19

Политика Донецку вернули название Сталино на три дня в году Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 3

Общество Министр здравоохранения Амурской области ушла в отставку Евгения Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области. Она уходит из правительства по собственному желанию. 61

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 124

Общество Профсоюзы против предоставления правительству права менять трудовое законодательство Федерация независимых профсоюзов России не поддерживает законопроект о предоставлении правительству особых полномочий по корректировке трудового законодательства.

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 1,1K

Общество Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. 733

Общество Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях. 28