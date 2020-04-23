Недвижимость
ТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Комментарии
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио»
Lenta.ru 05:33
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Орешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года
Москва, 25 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны.
REGNUM 05:49
Финансы
Минфин рассказал, на что России придется пойти в 2020-м
Только на замещение выпадающих нефтегазовых доходов пойдут 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния и более триллиона рублей дополнительных средств заимствований.
Вести.Ru 05:25
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Армия и оружие
Минобороны получило два модернизированных ракетоносца Ту-160
Министерство обороны России получило два ракетоносца Ту-160, которые прошли модернизацию.
Газета.Ru 23 апреля в 11:03
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой
Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
Общество
Белоруссия побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Белоруссии побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — за сутки подтвердили заражение у 817 человек.
Lenta.ru 06:11
Общество
В Белом доме предложили лечить коронавирус солнечным светом
Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на брифинге, тут же предложил лечить больных коронавирусом при помощи ультрафиолетового излучения.
ForPost вчера в 02:53
Политика
Кравчук назвал виновного в бедах Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Общество
«Аэрофлот» заявил о сокращении перевозок до 3-5 тыс. пассажиров в день
Авиакомпания «Аэрофлот» за время кризиса сократила перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки.
Известия 06:51
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02