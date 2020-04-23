Недвижимость

ТАССТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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Правительство утвердило программу льготной ипотеки

РИА Новости23 апреля в 15:25

Последние новости на утро 24 апреля 2020: В России утвердили программу льготной ипотеки, а в США собираются наказать Китай за коронавирус

Комсомольская правдавчера в 00:02

Подспорье для граждан: в России утвердили программу льготной ипотеки

РЕН ТВ23 апреля в 21:17

Сколько новостроек в Подмосковье подпадает под ипотеку в 6,5%

РБКвчера в 07:27

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service23 апреля в 15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС23 апреля в 15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета23 апреля в 15:18
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Общество

Орешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года

Москва, 25 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны.
REGNUM 05:49
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Финансы

Минфин рассказал, на что России придется пойти в 2020-м

Только на замещение выпадающих нефтегазовых доходов пойдут 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния и более триллиона рублей дополнительных средств заимствований.
Вести.Ru 05:25
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
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Армия и оружие

Минобороны получило два модернизированных ракетоносца Ту-160

Министерство обороны России получило два ракетоносца Ту-160, которые прошли модернизацию.
Газета.Ru 23 апреля в 11:03
14
Единоборства

Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
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Политика

Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
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Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
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Общество

Белоруссия побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Белоруссии побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — за сутки подтвердили заражение у 817 человек.
Lenta.ru 06:11
1
Общество

В Белом доме предложили лечить коронавирус солнечным светом

Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на брифинге, тут же предложил лечить больных коронавирусом при помощи ультрафиолетового излучения.
ForPost вчера в 02:53
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Политика

Кравчук назвал виновного в бедах Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
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Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
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Кино

10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде

Live24 вчера в 11:44
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Общество

«Аэрофлот» заявил о сокращении перевозок до 3-5 тыс. пассажиров в день

Авиакомпания «Аэрофлот» за время кризиса сократила перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки.
Известия 06:51
Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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Общество

Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик

Lenta.ru 04:56
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем

Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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