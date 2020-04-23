Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России утвердили программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов

РБК16:59

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета15:18

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известия15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС15:33

В России утвердили программу льготной ипотеки

РИА Новости15:25

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

RT на русском16:19

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service15:09
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
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