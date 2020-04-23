Экономика
РИА НовостиВ России утвердили программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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Рэпер Lil Pump предложил Билли Айлиш выйти за него замуж
Пятый канал вчера в 23:28
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10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку
Гимнастки любят похвастать своей растяжкой, казалось бы, в самых необычных местах.
Чемпионат 21 апреля в 08:10
Экономика
Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму
Общая сумма требований к структурам ритейлера достиг рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru 22:44
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Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
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У семи жителей поселка Усть-Нера в Якутии обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружен в Якутии в золотопромышленном поселке Усть-Нера, за прошедшие сутки в республике выявлено 7 новых случаев заболевания, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 22:57
Общество
Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области
Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Блокнот Волгоград 10:59
Общество
Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня
Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
Футбол
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил переход форварда Фернандо Торреса в «Челси» в 2011 году.Я не мог в это поверить.
Soccer.ru 16:33
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Жителям Чехии разрешили поездки за границу
Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
Коммерсантъ 19:29
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Политика
В Чехии инициатор сноса памятника маршалу Коневу взят под охрану
Чешское издание Respekt сообщает, что опасность стала угрождать главе района Прага-6 Ондржею Коларжу после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал к уголовному наказанию для инициаторов сноса.
Деловое.ТВ вчера в 15:20
Энергетика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
Кино
Смолянин сыграл одну из главных ролей в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл в сериале роль отца Саньки – Федора.
SmolDaily вчера в 09:36
Общество
У мусульман начался священный месяц Рамадан
Все верующие встречают священный месяц Рамадан, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 18:48
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Шоу-бизнес
Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника
После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки.
Что происходит 08:31
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Жителя Алтая оштрафовали за фейк о коронавирусе
Кош-Агачский район, Алтай, 23 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над жителем Кош-Агачского района, которого обвиняли в размещении заведомо недостоверной информации о коронавирусе.
REGNUM 07:15
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
Нева Спорт 15:20
Экономика
Форекс-дилеры переиграли своих клиентов
Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.
Коммерсантъ 18:27
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00