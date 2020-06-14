Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.

Армия и оружие Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,6K

Игры Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.

Политика Московские протесты оценят в Страсбурге Пострадавшие от полиции и Росгвардии обратились в ЕСПЧ В Европейский суд по правам человека обратились пять участников прошлогодних протестов в Москве — они утверждают, что их избили сотрудники правоохранительных органов.

Общество Грозы и непогода надвигаются на Алтайский край Ожидаются осадки в виде дождя, грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Они могут достигать скорости до 20-24 метров в секунду. 2

Армия и оружие Голосовой помощник «Рита» для МиГ-35 заинтересовал Индию Ранее ГЛАС сообщал, что российские МиГ-35 планируют оснастить голосовыми ассистентами. Они сделают эксплуатацию самолетов еще эффективнее.

Политика Владимир Путин прокомментировал протесты в США Массовые протесты в Соединённых Штатах вспыхнули 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. 518

Политика ЕР выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО «Единая Россия» выдвинула врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, который является секретарем регионального отделения партии, кандидатом на пост главы региона, передает РИА Новости. 2

Происшествия Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.

Политика В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. 130

Здоровье В Забайкалье стационары делят на ковидные и профильные В Забайкалье разрабатывают маршрутизацию для пациентов, при которой не ковидные стационары города смогут нормально работать в обычном режиме: туда будут поступать люди с инфарктами, инсультами, острой хирургической патологией и обострением хронических заболеваний легочной системы, не рискуя заразиться коронавирусом. 2

Общество Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 5

Армия и оружие Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. 2

Армия и оружие Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 6,8K

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 77

Происшествия Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев. 57

Политика Трамп подберет новый лозунг для избирательной кампании Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели. 4