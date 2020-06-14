с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.

Происшествия В аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолета Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. 104

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано. 385

Религия Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова. 1,2K

Политика Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением» «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии. 199

Политика Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), пригрозила военными действиями против Южной Кореи, пишет Associated Press. 4

Общество Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.

Политика Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико. 32

Гаджеты В сеть утекли новые данные о видеокартах GeForce следующего поколения Ранее предпологалось, что старшей видеокартой в новой линейке будет RTX 3080, однако согласно новой информации, компания собирается представить ещё одну, более мощную RTX 3090. 1

Космос Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K