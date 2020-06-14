Экономика
КоммерсантъМишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.
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Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели
«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
Авто
Обновленный кроссовер Honda BR-V добрался до дилеров
Компания Honda представила обновлённую версию 7-местного кроссовера Honda BR-V.
Новые автомобили 12 июня в 23:23
Футбол
В АПЛ выявили еще двух заразившихся коронавирусом
АПЛ сообщила о результатах нового этапа тестирования на коронавирус. Восьмая волна проверок на зараженных прошла 11 и 12 июня.
Metaratings 01:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Политика
Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон
Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.
ИА Новороссия 13:50
Общество
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
BFM.ru 13:51
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Анна-Мария Ефремова, дочь известного болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, принесла извинения за отца родным погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова.
ProstoProSport вчера в 14:40
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Шоу-бизнес
Алла Довлатова пропала из-за тяжелой болезни
Экспресс газета 14:03
Общество
Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным
Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
В Новочеркасске за сутки поменяли изготовленные ко Дню России баннеры
Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня 2020, 13:55 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области появившиеся ко Дню России баннеры с ошибкой удалось оперативно заменить.
REGNUM 06:55
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com 11:21
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50