Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.
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Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

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