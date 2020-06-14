Экономика
КоммерсантъМишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе кабмина, программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов на Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.Российская газетавчера в 07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности на 15 лет
Российская газетавчера в 07:56
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, то есть 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства.
Комсомольская правда 01:47
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Интернет
Названы главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi
Подключение к любому WI-FI, кроме корпоративных сетей, может быть опасным и привести к взлому устройства пользователя.
Mockva.ru 00:00
Общество
ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату
В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru вчера в 17:51
Общество
Племянница Трампа выпустит обличительную книгу против президента
Племянница американского президента Мэри Трамп опубликует в августе книгу, где расскажет, в том числе, как передала журналистам финансовую информацию о семье.
Телеканал 360° 01:56
Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда Джианне акции студии Disney.
МИР 24 вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Российская газета 13 июня в 11:16
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета вчера в 02:45
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Авто
На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа
Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 13 июня в 16:39
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Культура
Будущее за screenlife и онлайн-платформами: итоги главного кинорынка страны
Заместитель министра культуры Максим Ксензов в своей речи, посвященной открытию кинорынка, подчеркнул, что это событие — первое такого масштаба после перезапуска «Роскино», и челендж для новой команды.
Forbes 02:30
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
ТАСС вчера в 15:04
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:05