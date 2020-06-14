с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.

Общество Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 2

Общество Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов. 226

Общество 87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, то есть 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!». 2

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 318

Общество ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки. 30

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,7K

Политика В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.

Общество Племянница Трампа выпустит обличительную книгу против президента Племянница американского президента Мэри Трамп опубликует в августе книгу, где расскажет, в том числе, как передала журналистам финансовую информацию о семье.

Общество Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 51

Энергетика Brent подешевела до $37,65 за баррель К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.

Авто На КамАЗе рассказали, чем их новый карьерный самосвал лучше БелАЗа Новая линейка карьерных самосвалов «КамАЗ-Самсон» сможет конкурировать с БелАЗами нижнего класса грузоподъемности, заявил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко, 10 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя. 93

Культура Будущее за screenlife и онлайн-платформами: итоги главного кинорынка страны Заместитель министра культуры Максим Ксензов в своей речи, посвященной открытию кинорынка, подчеркнул, что это событие — первое такого масштаба после перезапуска «Роскино», и челендж для новой команды.