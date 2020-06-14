Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Согласно ей, добыча угля увеличится с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485–668 млн тонн к 2035 году.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе кабмина, программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов на Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Российская газета07:56

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Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Коммерсантъ08:04

Мишустин утвердил программу угольной промышленности России до 2035 года

Известия08:02

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности до 2035 года

ТАСС07:48

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Газета.Ru07:50

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности на 15 лет

Российская газета07:56

Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности

РЕН ТВ07:37

Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года

РИА Новости07:24
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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