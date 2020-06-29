с чего всё началось

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.

Политика Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. 63

Футбол Андрей Талалаев: «Ничья с „Локомотивом“ добыта на багаже Божовича» Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев после матча с «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ (1:1) поблагодарил Миодрага Божовича — своего предшественника во главе команды.

Политика Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. 7

Армия и оружие В России начато производство автомата-конкурента АК-12 Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 104

Политика В Чехии опасаются захвата атомной энергетики страны Россией Местные СМИ опасаются, что Россия может получить рычаг для влияния на Прагу посредством Росатома.

Армия и оружие Корнилов: на «обличающих» ДНР снимках со спутника, скорее всего – украинские самолёты Я думаю, на этих снимках отчётливо просматриваются украинские военные самолёты, поскольку масса свидетелей указала на то, что они там были в это время в воздухе!» – добавил эксперт.

Шоу-бизнес Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия. 6

Общество В Якутии могут начать второй этап снятия ограничений по коронавирусу Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса может начаться в Якутии 2 июля, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 3

Политика 46% опрошенных ZabNews высказались против поправок в Конституцию ZabNews в своей группе в социальной сети «Одноклассники» провело опрос, в котором поинтересовалось мнением подписчиков о проводимом голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 18K

Происшествия Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.

Здоровье Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.

Кино От «Академии „Амбрелла“» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го С 16 июля «Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix) Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает.

Здоровье Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова. 86