Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич назвал РПЛ очень сильным турниром
Чемпионат России по футболу - очень сильный турнир, считает главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич.
РИА Новости 14:16
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Evo-rus.com 10:45
Политика
Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа
Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.
РИА Новости 14:07
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform вчера в 11:01
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
В МИД Украины осудили поездку депутатов Европарламента в Крым
В министерстве иностранных дел Украины во вторник, 30 июня, осудили поездку группы французских депутатов Европарламента в Крым.
Известия 12:03
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Воронежская инфекционная больница, которую возвели по проекту Министерства обороны РФ, примет первых пациентов с COVID-19 с 10 июля.
Domostroyrf.ru 10:41
Экономика
Банк Абхазии вернул России долг в 700 миллионов рублей
Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте национального банка республики.
РИА Новости 13:52
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 12 июля
В Пензенской области вновь продлен режим повышенной готовности. На этот раз до воскресенья, 12 июля 2020.
Пензенская правда 13:02
Культура
«Забыть это невозможно». Интервью с главным героем фильма HBO о пытках геев в Чечне
30 июня HBO покажет фильм Welcome to Chechnya про преследования геев в Чечне — пожалуй, самом закрытом российском регионе.
Дождь 11:59
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Кино
Лидер группы Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского
Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
Культуромания 10:20
Происшествия
Суд освободил экс-главбуха «Седьмой студии» от наказания
РИА Новости 14:23
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Политика
США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).
Взгляд.ру 13:28
Происшествия
Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества
В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля. Об этом сообщает сайт губернатора и регионального правительства.
Piter.tv 07:08
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru 00:58