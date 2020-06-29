Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Игры
В Microsoft Store появилась дата релиза игры Crysis Remastered
В онлайн-магазине Microsoft Store появилась информация о дате выхода ремастера Crysis Remastered: 23 июля 2020 года.
МонаВиста 11:58
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 14:22
Здоровье
С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ
1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Экономика
Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной
Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.
Московский Комсомолец 11:16
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 12:39
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 06:50
Гаджеты
Разработчикам выдали первые компьютеры с собственными чипами Apple
Устройство выглядит как обычный Mac Mini, только вместо Intel Core в него установлен "мобильный" ARM-чип A12Z Bionic собственной разработки Apple (такой же используется, например, в iPad Pro 2020).
Вести.Ru 12:50
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
Экспресс газета 04:44
Происшествия
В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры
По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
Вести.Ru 15:45
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией
Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube.
ИА Красная Весна 14:13
Политика
Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров
Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.
Экономика сегодня 14:52
Политика
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
ToDay News Ufa 28 июня в 16:13
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
РБК 06:42