Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

ТАССвчера в 09:33

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РБК05:46

Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредита по льготной ипотеке

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RT на русском09:48

Ипотека в РФ дешевеет, но жильё не становится более доступным – мнение

REGNUMвчера в 08:34

В России расширят льготную ипотеку на новостройки

Алтапресс28 июня в 07:43

В России расширена программа льготной ипотеки на новостройки

МонаВиста28 июня в 06:41
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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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В Microsoft Store появилась дата релиза игры Crysis Remastered

В онлайн-магазине Microsoft Store появилась информация о дате выхода ремастера Crysis Remastered: 23 июля 2020 года.
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

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ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК 15:28
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Вести.Ru 15:00
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С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ

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БИЗНЕС Online 14:57
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Общество

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РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
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Происшествия

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Экономика

Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной

Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.
Московский Комсомолец 11:16
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 12:39
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Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

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Гаджеты

Разработчикам выдали первые компьютеры с собственными чипами Apple

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Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
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Происшествия

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По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Армия и оружие

Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией

Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube.
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Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров

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Экс-нападающий «Адмирала» Коростелев подписал контракт с ЦСКА

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В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
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Здоровье

Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть

ToDay News Ufa 28 июня в 16:13
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Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
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