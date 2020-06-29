Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

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Политика Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ). 30

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Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 63

Происшествия Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.

Экономика Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева. 2

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 123

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Гаджеты Разработчикам выдали первые компьютеры с собственными чипами Apple Устройство выглядит как обычный Mac Mini, только вместо Intel Core в него установлен "мобильный" ARM-чип A12Z Bionic собственной разработки Apple (такой же используется, например, в iPad Pro 2020). 2

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Армия и оружие Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube. 2

Политика Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.