с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Транспорт Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня. 214

Армия и оружие Украинские военные обстреляли и подожгли дом вместе с жителем в ДНР Стрельба закончилась со стороны украинских военных, и местные жители своими силами погасили огонь и спасли мужчину из пожара.

Единоборства Бывший боец UFC рассказал, как распределяется гонорар за бой Грэй Мэйнард опубликовал в своём твиттер-аккаунте пост, в котором объяснил, каким образом распределяют гонорары бойцы.

Армия и оружие Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами» Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания. 2

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 148

Авто Audi отзывает в России 389 автомобилей Компания Audi отзывает в России 389 автомобилей Audi A3 и Audi A6, выпущенные в период с 2017 по 2019 год.

Политика МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко. 5

Политика Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.