Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
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Новости недвижимости: льготную ипотеку под 6,5% хотят все, но банки дают ее немногим
Провинция.ру28 июня в 14:02