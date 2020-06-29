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Газета.RuГазета.Ru

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
РБКвчера в 08:29
Подробнее о событии

Правительство отчиталось о начале исполнения новых инициатив президента

Коммерсантъ18:14

Новости недвижимости: льготную ипотеку под 6,5% хотят все, но банки дают ее немногим

Провинция.ру28 июня в 14:02

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Интерфаксвчера в 05:31

Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 05:10

В России расширят льготную ипотеку под 6,5%

Народные новостивчера в 05:09

Мишустин заявил о возможностях снижения ставок по ипотеке

REGNUMвчера в 05:48

Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

ТАССвчера в 09:33
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В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ruвчера в 09:46
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Сокращение рынка бытовой электроники в России поставили под сомнение

Владивосток, 29 июня 2020, 18:22 — REGNUM Пока нет достаточных оснований говорить о значительном падении рынка бытовой электроники в 2020 году, считает член политического совета регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае, директор ДНС Групп Дмитрий Алексеев.
REGNUMвчера в 11:22
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Курс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть

По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб. Курс евро вырос на 44 коп. и составил 78,77 руб. Мировые цены на нефть в ходе торгов 29 июня снижаются на фоне роста числа случаев коронавируса в мире.
Rambler News Serviceвчера в 04:10
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SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 30 июня, выведет на орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС Соединенных Штатов, сообщается на странице компании разработчика носителя SpaceX в Facebook.
Газета.Ru17:17

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планетавчера в 06:20
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Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело27 июня в 06:27
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Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию

Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.
REGNUM19:23
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Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ruвчера в 15:00
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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомостивчера в 06:34
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Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы

Во время исследования подводного вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1 000 метров, при помощи глубоководного робота учеными были проанализированы залежи пепла, которые остались после извержения на океаническом дне.
Rusargument18:29
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Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде

Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известиявчера в 16:57

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
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