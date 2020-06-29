Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Футбол
«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера
Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости 12:25
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия
СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы
Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.
РБК 15:05
Общество
В Роструде напомнили россиянам о сокращенной рабочей неделе
С 29 июня по 5 июля россиян ждет сокращенная рабочая неделя, так как 1 июля объявлено нерабочим днем в связи с проведением в этот день основного голосования по поправкам к конституции.
Будущее России. Национальные проекты 03:00
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Общество
У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
Собеседник 06:15
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой
Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Известия 13:56
Политика
Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»
Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Киберспорт
Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima
Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
Матч ТВ 10:58
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Общество
Началось проведение первых тестовых полетов самолетов Boeing 737 MAX
Первый тестовый полет воздушного судна Boeing 737 MAX стартовал из аэропорта Сиэтла, сообщает агентство Reuters.
Народные новости 13:48