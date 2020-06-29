с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 128

Футбол «Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.

Общество Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно "За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа. 121

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 874

Происшествия СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.

Общество В Роструде напомнили россиянам о сокращенной рабочей неделе С 29 июня по 5 июля россиян ждет сокращенная рабочая неделя, так как 1 июля объявлено нерабочим днем в связи с проведением в этот день основного голосования по поправкам к конституции. 1K

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 1,2K

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 152

Происшествия Пожар во владимирском драмтеатре потушен Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами. 10

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 61

Общество Назван способ экономии при уплате нового налога на воду Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф". 4

Экономика Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке. 5

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 437

Здоровье Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева. 42

Общество Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела. 332

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 295

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 9,5K

Киберспорт Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.