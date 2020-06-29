с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Хоккей Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 79

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 18

Авто Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары На первом этапе грекам обещают субсидии на общую сумму в 100 миллионов евро, которые, по расчетам правительства, смогут удешевить покупку 14 тысяч единиц электрокаров на 25%. 3

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности. 189

Политика Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника. 1,3K

Армия и оружие Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами» Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания. 2

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Общество Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". 1,3K

Футбол Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 460

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 20

Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 392

Финансы Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков Неделей ранее стало известно, что в начале июня Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию в 1%. В Банке России назвали комиссию, устанавливаемую за переводы внутри одного банка, недопустимой.