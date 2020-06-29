Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Хоккей
Новое тестирование в НХЛ выявило 15 случаев заражения коронавирусом
Согласно сообщению Национальной Хоккейной Лиги, из 1450 игроков было выявлено 15 заболевших спортсменов.
CT news 19:57
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Политика
Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики конфедератов
В американском штате Миссисипи прошло голосование Заксобрания, на котором рассматривали вопрос об изменении местного флага.
Общественная служба новостей вчера в 22:07
Авто
Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec
Новая Skoda Octavia, который до конца этого года появится и в России, получила сверхэкономичную версию G-Tec.
Автоновости дня 27 июня в 15:35
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru 21:52
Экономика
Делягин рассказал, как у россиян могут забрать их накопления
Делягин рассказал, как у россиян могут забрать их накопления. Экономист рассказал, что деньги на счетах людей отобрать достаточно просто.
Южный Федеральный 20:44
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Авто
Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары
На первом этапе грекам обещают субсидии на общую сумму в 100 миллионов евро, которые, по расчетам правительства, смогут удешевить покупку 14 тысяч единиц электрокаров на 25%.
Picsnews.net 27 июня в 10:25
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Армия и оружие
Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»
Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Здоровье
Более 400 медработников заболели коронавирусом в Алтайском крае
По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 3909 человек.
Тайга.инфо 05:19
Общество
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Авто
Haval оказался лидером по качеству китайских машин у россиян
Evo-rus.com 07:52
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Финансы
Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков
Неделей ранее стало известно, что в начале июня Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию в 1%. В Банке России назвали комиссию, устанавливаемую за переводы внутри одного банка, недопустимой.
Коммерсантъ 21:56
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Здоровье
Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса
Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 15:20