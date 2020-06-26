Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Политика
Подписи для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали 6 претендентов
Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами.
ТАСС 10:33
Общество
Саратовским кафе и ресторанам могут разрешить частично открыться
Представители саратовского ресторанного бизнеса обратились к председателю Государственной думы России Вячеслава Володину.
КП - Саратов 08:23
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
Футбол
Гатти посоветовал Сетьену отправить Месси в запас
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что Лионель Месси не показывает игру высокого уровня после карантина.
ProstoProSport 10:15
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Футбол
Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ
В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России.
РБК 10:10
Общество
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
Футбол
АЕК Карреры выкупил у «Ахмата» Дамиана Шиманьски
В январе АЕК, с которым работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, арендовал польского полузащитника у «Ахмата» за 200 тысяч евро.
Советский спорт 10:52
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
ВК-сообщество "АВТО Гатчина" сообщило, что упали деревья в Гатчине на улице Гагарина, за Кирхой (фото Сережа Вихров), в Мариенбурге, на Рысева (фото Катя Андреева) и К. Маркса (фото Дмитрий Лазаренко) Сильный ветер и ливень с громовыми раскатами накрыли и деревню Сарженку во Всеволожском районе, где находился корреспондент "Леноблинформ".
Леноблинформ 10:29
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Происшествия
В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой
Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
Транспорт
Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
Evo-rus.com 03:53
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Футбол
Гарай попрощался с «Валенсией». Срок контракта аргентинца истек
Защитник Эсекиэль Гарай попрощался с «Валенсией» и болельщиками. 33-летний аргентинец покидает испанский клуб, срок его контракта истек.
Sports.ru 10:11
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
Кино
Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов
Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
КиноПоиск 10:10