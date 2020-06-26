Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Политика Подписи для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали 6 претендентов Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами.

Футбол Гатти посоветовал Сетьену отправить Месси в запас Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что Лионель Месси не показывает игру высокого уровня после карантина.

Политика Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. 23

Футбол Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России. 1

Общество ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Футбол АЕК Карреры выкупил у «Ахмата» Дамиана Шиманьски В январе АЕК, с которым работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, арендовал польского полузащитника у «Ахмата» за 200 тысяч евро.

Общество Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов. 31

Происшествия Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти ВК-сообщество "АВТО Гатчина" сообщило, что упали деревья в Гатчине на улице Гагарина, за Кирхой (фото Сережа Вихров), в Мариенбурге, на Рысева (фото Катя Андреева) и К. Маркса (фото Дмитрий Лазаренко) Сильный ветер и ливень с громовыми раскатами накрыли и деревню Сарженку во Всеволожском районе, где находился корреспондент "Леноблинформ".

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 841

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 178

Происшествия В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга. 103

Общество Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК. 6

Футбол Гарай попрощался с «Валенсией». Срок контракта аргентинца истек Защитник Эсекиэль Гарай попрощался с «Валенсией» и болельщиками. 33-летний аргентинец покидает испанский клуб, срок его контракта истек.