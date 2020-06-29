с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 314

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.

Транспорт На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост». 69

Происшествия ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержан готовивший взрыв сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Культура Восьмилетняя дочь Бейонсе получила награду на BET Awards Дочь певицы Бейонсе и продюсера Шона Кори Артера (Jay-Z) восьмилетняя Блю Айви Картер получила награду на ежегодной премии BET Awards, сообщает THR.

Общество Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. 14

Происшествия На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар На руднике «Интернациональный» в Якутии (принадлежит алмазодобывающей компании «Алроса») произошел погрузочно-разгрузочная машина в горной выработке, сообщает региональный главк МЧС.

Общество Врач назвал отличительную черту всех долгожителей Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». 6

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 437

Общество Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои Ранее Пушкина направляла обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировала ли полиция на случаи применения силы Башаровым в отношении своих бывших жен.

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 94

Здоровье За борьбу с пандемией: московских врачей наградили премией «Призвание» Накануне Дня медицинского работника московские доктора получили главную профильную премию страны — «Призвание».

Общество КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил запросы руководству ЦИК и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии столичного района Раменки. 2