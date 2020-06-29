Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Политика
Бельгийские власти впервые принесли извинения за колонизацию Конго
Впервые в истории Бельгии король принес официальные извинения за жестокость в проведении колониальной политики на территории современной Демократической Республики Конго местному правительству.
Газета.Ru 12:08
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Милан»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Серии А. Как сообщает Sky Sport Italia, интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Милан».
Евро-футбол.ру 12:06
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
Общество
Женщина в США прогнала протестующих от своего дома с помощью пистолета
Жительница американского города Сент-Луис прогнала протестующих от своего дома с помощью пистолета.
RT на русском 09:28
Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
RT на русском 12:26
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
Космос
Астрономы вычислили точное положение центра Солнечной системы
Специалисты гравитационной обсерватории NANOGrav вычислили точное положение центра Солнечной системы.
ТАСС Наука 12:30
Авто
Две модели Toyota получат спортивные версии в России
В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
AutoNews 11:34
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
Посольство РФ отправило ноту в Госдеп из-за статьи о талибах
Российское посольство в США отправило в Госдеп ноту с требованием о расследовании поступивших угроз в отношении дипломатов РФ после публикации о России и талибах.
РЕН ТВ 12:26
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с 39-летним Поповым
Нападающий Александр Попов продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21.
Sport24.ru 12:32
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал поставки нефти из США долгосрочными
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
RT на русском 10:58
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27