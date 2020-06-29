с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 404

Общество «Вектор» успешно испытал три прототипа вакцины от COVID-19 Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ, заявил во вторник, 30 июня, генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. 27

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 39

Общество Югра вошла в топ регионов по доступности приобретения жилья Методика проведения исследования основывалась на расчете минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых со средней для региона зарплатой и одного ребенка, чтобы накопить та типовую квартиру в 60 квадратных метров при условии ее покупки на вторичном рынке. 226

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.

Транспорт На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост». 66

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 52

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 80

Общество На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон. 403

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля В июле семьи с детьми в возрасте до 16 лет должны повторно получить единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, пенсии пожилым людям, ставшим опекунами несовершеннолетних детей, проиндексируют (до этого их считали работающими пенсионерами), а режим самозанятых начнут распространять на всю страну. 8

Политика NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.

Шоу-бизнес Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). 104

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 301

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня. 23

Наука Разрушение экосистем приведет к новым серьезным пандемиям Исследование сотрудников Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера и Университета Западной Англии показало, что в нетронутых экосистемах пандемии отмечаются лишь в редких случаях. 1