Экономика
Газета.RuМишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.
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Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета вчера в 13:44
Авто
Xiaomi занята разработкой автомобиля
В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru вчера в 03:24
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
TikTok и LiKee запретили в Индии
Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты
Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета вчера в 05:27
Армия и оружие
Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские спецслужбы вступили в сговор с боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане.
РБК 03:42
Экономика
Пензенские предприятия получат субсидии на средства дезинфекции
Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 г. ИП без работников получат 15 тыс. рублей.
РИА Пензенской области 02:22
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
ГЛАС.RU вчера в 07:55
Здоровье
Отменен карантин в Павлове и Кулебаках
Карантин в Павлове и Кулебаках был введен 2 мая из-за угрозы распространения COVID-19.
Бизнес News. Время зарабатывать 03:34
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:15
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Баскетбол
Швед продлил соглашение с «Химками» на три года
Лидер баскетбольных «Химок» Алексей Швед продлил действующий контракт.
RT на русском 03:39
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13